Costanzana: arriva la 'stanza degli abbracci'

"Una stanza degli abbracci verrà consegnata martedì 26 gennaio al Comune di Costanzana, che la metterà a disposizione non solo agli ospiti della nostra casa di riposo 'Don Giacomo Opezzo', ma anche alle Amministrazioni limitrofe che ne faranno richiesta".

L'annuncio arriva dal sindaco Raffaella Oppezzo, che nelle scorse settimane aveva espresso al 'Lupo Bianco' il desiderio di ricevere in dono questa struttura, che permetterà ai parenti degli ospiti di riabbracciare i propri cari.

"Perchè la solidarietà non ha mai fine e si manifesta ai puri di cuore, ecco una quarta "stanza degli abbracci" che, grazie anche alla generosità dei cittadini donatori sul Conto Corrente della Tavola del Lupo Bianco, ho destinato in donazione gratuita al Comune di Costanzana nella persona del sindaco Raffaella Oppezzo per la Casa di Riposo "Don G. Oppezzo" e altre Case di Riposo di Amministrazioni limitrofe", fa sapere Olmo dalla sua pagina Facebook.

"Accetto con molto piacere la donazione: si è materializzata stamattina, martedì, nel giro di mezz'ora. Nei prossimi giorni farò conoscere le modalità e gli orari di consegna", conclude Oppezzo.