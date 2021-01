Caresanablot: veicolo in fiamme in un parcheggio

Nella mattinata di oggi, martedì 19 gennaio, intorno alle ore 7,40 circa una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta a Caresanablot in prossimità del parcheggio pubblico McDonald's situato in adiacenza alla sp 230 per l'incendio di una autovettura.



Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che avvolgevano il veicolo. I motivi sono ancora da accertare. Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno messo la zona in sicurezza .