Cappuccini in lutto: a 76 anni è morto Franco Garbo

Un infarto è stato fatale a Gianfranco Garbo morto nella serata di lunedì 18 gennaio nella sua abitazione di via Thaon de Revel a Vercelli. Rione Cappuccini in lutto per una persona che ha dato tantissimo al Carnevale del quartiere e della nostra città. Franco per anni è stato componente del consiglio del direttivo del Comitato che organizza sia il Carnevale che la riuscitissima Sagra della rana. Era stato un fedelissimo collaboratore di Ermanno Corona (ex Gioebi e poi diventato Bicciolano per cinque anni) e di tutti gli attivisti del rione impegnati nella realizzazione del carro allegorico e della grande manifestazione dedicata alla rana che si tiene a inizio settembre. In occasione di un'edizione del Carnevale di Vercelli era stato anche uno degli autisti delle maschere Bicciolano e Bela Majin per conto del Comitato Manifestazioni Vercellesi. Franco Garbo, di origine veneta trasferitosi a Vercelli con la famiglia negli anni Cinquanta, aveva lavorato alla Rimat e poi alla Caterpillar. Lascia la moglie Germana, il figlio Loris con Eleonora e l'adorato nipote Tommaso. Lo piangono anche le sorelle Dorina, Edua e Giancarla.

