Borgo d'Ale: in fiamme un magazzino

In fiamme un magazzino con impianto fotovoltaico sul tetto a Borgo d'Ale: alle 10,15 di stamattina, lunedì 18 gennaio, squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, con il supporto di una volontaria di Santhià e i mezzi speciali della sede centrale del Comando di Vercelli, sono intervenute in via Savonarola per l'incendio di un magazzino con impianto fotovoltaico sul tetto.

Le fiamme hanno interessato la struttura e parte del tetto. Il personale di Livorno Ferraris in prima battuta ha cercato di limitare il propagarsi dell’incendio agli stabili vicini, una volta giunte in supporto le altre squadre hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.