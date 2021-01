In 180 per il film sul Lupo Bianco

Una storia conosciuta da molti quella di Carlo Olmo: solo questa mattina, domenica 17 gennaio, sullo schermo erano circa 180 le persone in continuo collegamento per i casting del film “Lupo Bianco”, ispirato alla sua biografia

e missione.

Uno dopo l’altro, in diretta Skype, si sono presentati i candidati provenienti da varie zone dell’Italia: “Tutti conoscevano la storia – ha evidenziato il regista del film Tony Gangitano – e tutti i ragazzi che si sono presentati sono molto preparati, con esperienza alle spalle e molto motivati. C’è stata una buona percentuale di vercellesi. Tutti sono molto fieri di partecipare a questo progetto: vogliono vivere quest’avventura e noi gliela faremo vivere” ha concluso il regista.

Si susseguono così, una dopo l’altra anche le storie dei candidati: chi è rimasto affascinato dalla storia dell’avvocato, chi ha ricevuto i dpi da lui donati e chi ha perso una persona a lui cara per Covid e vuole partecipare al film per dare una testimonianza e un messaggio.



Questa mattina, domenica 17 gennaio, erano già stati selezionati in 95 tra comparse e figuranti. I provini proseguiranno ancora dalle 15 fino alle 18 collegandosi all’utenza Skype castinglupobianco o al nuovo link pubblicato sulla pagina Facebook “Carlo Olmo”. Il primo ciak è previsto per il 10 maggio, ma un mese prima potrebbero esserci altri provini in presenza, Covid permettendo.