Asl Vercelli: avviate le procedure per assumere otto direttori di struttura

L'Asl Vercelli ha avviato le procedure per la copertura di 8 posti di Direttore di Struttura complessa (Sc).

Sono state autorizzate da parte della Regione Piemonte le coperture per il Direttore della Chirurgia Generale di Vercelli e del Distretto - spiegano dall'Asl - La Direzione ha impresso una forte accelerazione alle procedure di selezione per la nomina dei nuovi direttori di importanti servizi sanitari. Infatti a breve saranno pubblicati i bandi per reclutare i nuovi direttori della Farmacia Ospedaliera, Farmaceutica Territoriale, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), Servizio delle Dipendenze (Serd), Oculistica. A questi seguirà la procedura per il Servizio Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro (Spresal)".