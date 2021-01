Ufficiale: Piemonte arancione da domenica. Richiudono bar e ristoranti

Lo si dava per scontato ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: da domenica 17 gennaio il Piemonte torna in zona arancione. Bar e ristoranti, quindi, richiudono e non sarà possibile uscire dal proprio Comune di residenza se non per comprovato motivo. Domani, sabato 16 gennaio, sarà quindi l'ultimo giorno in zona gialla.

Insieme al Piemonte passano nella fascia media anche Abruzzo, Calabria, Emilia, Lazio, Marche, Liguria, Friuli, Puglia, Umbria, Alto Adige, e Veneto. Inasprite le restrizioni anche per Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano che passano in zona rossa.