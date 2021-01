Pro Vercelli: Carosso in Nazionale Under 19

Il giovane difensore della Pro Vercelli Alessandro Carosso (classe 2002) è stato convocato per uno stage della Nazionale italiana Under 19 in programma lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 gennaio al Centro tecnico federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano agli ordini del Ct Carmine Nunziata. Carosso dovrà presentarsi a Coverciano entro le ore 21 di domenica 17 gennaio. Sicuramente una bella notizia per la società del presidente Franco Smerieri e per lo staff dei bianchi.

Nel frattempo, a livello di mercato, lasciano la Pro Vercelli e tornano al Crotone gli attaccanti Giuseppe Borello (classe 1999) e Zak Ruggiero (classe 2001). Saranno girati in prestito rispettivamente al Cesena e alla Pro Sesto.