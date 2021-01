Afm: tamponi rapidi per i vercellesi

L’Azienda farmaceutica municipalizzata organizzerà due giornate settimanali, fino al 30 giugno, per l’esecuzione di tamponi rapidi riservati ai cittadini di Vercelli.

Il servizio di contrasto all’emergenza Coronavirus sarà garantito ogni martedì dalle 9 alle 13 e venerdì dalle 14 alle 19. I tamponi saranno effettuati al Centro d’incontro del rione Isola, in via Restano 19. Il Comune ha deliberato la concessione gratuita dei locali ad Afm da parte dell’Auser provinciale, che proprio in quegli spazi gestisce un ambulatorio medico sociale polispecialistico rivolto alle fasce sociali deboli.

L’accordo tra le parti prevede che l’Azienda farmaceutica municipalizzata si occupi della sanificazione dell’ambulatorio al termine di ogni giornata di utilizzo. L’iniziativa era stata approvata nel corso del Consiglio comunale dello scorso 30 dicembre, per garantire nel capoluogo servizi aggiuntivi legati alla pandemia da Covid.