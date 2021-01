Vaccini: "L'Asl Vercelli tra le migliori in regione"

“Il Piemonte è partito per tempo con la campagna vaccinale, prima della data posta dal Governo, affrontando e risolvendo un nodo che altre regioni non si erano poste, cioè la questione del consenso per gli ospiti anziani delle Rsa incapaci di intendere o volere. I passaggi sono stati possibili anche grazie all'operato del settore Giuridico del Dirmei (dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) guidato dall'ex procuratore Rinaudo".

Lo dichiara il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco, che spiega come "questo ha permesso di arrivare a un totale di 67.333 persone già vaccinate contro il Covid, 10.000 soltanto nella giornata di ieri. Grazie allo sforzo organizzativo di tutto il Dirmei, la nostra regione raggiunge il target posto da Arcuri dell'80% delle dosi somministrate, prevedendo sempre una quota di scorta (il 20%) per eventuali ritardi nella catena delle consegne per garantire l’avvio dei richiami”.

“Dopo una giornata intera passata sul pezzo in commissione Sanità - prosegue Stecco - confermo che l'Asl Vercelli ha mostrato tra le migliori capacità organizzative, superando i 3000 vaccinati. Questa è una conferma di una sanità vercellese, per cui abbiamo lottato in tanti per anni, sempre all'altezza delle sfide e con un futuro di crescita grazie alle capacità dei suoi operatori. In queste ore, intanto, è stata ultimata da parte di Pfizer la consegna della terza fornitura di 40.000 dosi, che sarà inoculata a partire da domani, giovedì 14 gennaio. La Fase 1, come sapete, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto a ospiti e operatori delle Rsa”.

Conclude il presidente: “Come emerso in commissione su mia precisa domanda, è iniziata anche l'estensione della campagna su farmacisti, odontoiatri e operatori della sanità privata. Sono lieto di questa attenzione, in quanto chi ha a che fare con pazienti deve essere protetto per proteggere loro. Un ottimo banco di prova per pianificare al meglio la Fase 2 su cui la Regione sta già lavorando e che coinvolgerà direttamente i nostri anziani, le fasce fragili, il personale scolastico e le forze dell’ordine”.