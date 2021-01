Tronzano: litiga con un cliente al bar e danneggia il locale

Litiga con un cliente al bar, va a casa, si arma di una roncola e danneggia il locale. Per questo un 31enne di Tronzano è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi in luogo pubblico.

La vicenda: sabato 9 gennaio i carabinieri di Santhià intervengono in un bar di Tronzano, chiamati dal gestore. Due clienti, infatti, alterati dall’alcol, litigano animatamente e si rifiutano di uscire dal locale. Il titolare invita più volte i due uomini ad uscire dal bar, ma uno, palesemente indispettito, va a casa prende una roncola, torna al locale e danneggia un tavolino. I carabinieri quindi si presentano all’abitazione dell’uomo, un 31enne di Tronzano, e trovano sul sedile posteriore della sua auto l’oggetto utilizzato per provocare i danni al locale.

L’uomo viene quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi in luogo pubblico.