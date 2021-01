Gattinara: messa in sicurezza un'antica ciminiera

Poco dopo le ore 11 di oggi, martedì 12 gennaio 2021, una di squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia (appartenenti al Comando di Vercelli) è dovuta intervenire a Gattinara, in via Garibaldi, per la messa in sicurezza di una antica ciminiera.

Attraverso l'utilizzo di una scala aerea gli operatori sono intervenuti per evitare pericoli imminenti, in attesa di un intervento risolutivo da parte di tecnici e ditte specializzate. A supporto anche il tecnico e la polizia locale del comune di Gattinara.