Campioni d'Europa! La festa a Vercelli

Il contagioso entusiasmo per la vittoria della Nazionale di calcio a "Euro 2020" ha letteralmente travolto anche la città di Vercelli.

Al termine del combattuto match con gli inglesi nello stadio di Wembley (Londra), infatti, le vie del centro si sono animate di festa e baldoria, con lo sventolamento di bandiere tricolori e il suono incessante dei clacson, andando avanti a lungo. I punti "nevralgici" della tifoseria, come da tradizione, sono stati principalmente piazza Pajetta e i due sensi di marcia di viale Garibaldi, transitando ovviamente in piazza Roma e nelle vie limitrofe (senza contare la centralissima piazza Cavour e corso Libertà). In questa carrellata di immagini scattate da Giorgio Morera, ecco alcuni momenti dell'incontenibile gioia vercellese.