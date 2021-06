"Parcheggi selvaggi davanti alla porta di casa"

Veicoli (auto, moto, furgoni) in sosta sul marciapiede di viale Garibaldi, nel tratto dal civico 9 fino a piazza Pajetta: "Succede tutti i giorni, a ogni ora - segnala un lettore - Spesso le macchine sono parcheggiate proprio davanti alla porta di casa mia. Una volta ho chiesto a una donna di spostare l'auto e lei mi ha risposto: prendo il caffè e arrivo".

Un problema che sembra non avere soluzione: "Circa tre anni fa - spiega un altro residente della zona - ho richiesto che venissero messi gli stessi paletti che ci sono dall’altro lato del viale ma sto ancora aspettando che vengano a fare il sopralluogo...".

Stando agli abitanti, "gli ausiliari del traffico non sarebbero autorizzati a fare le multe se non per il biglietto scaduto o mancante nelle zone blu. Quindi passano e devono fare finta di niente".