Al Comprensivo Lanino "Il futuro nelle nostre mani" - La fotogallery

"Da lunedì 17 maggio si sta svolgendo, in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Lanino" di Vercelli (scuole dell'infanzia "Alciati", "Andersen", "Castelli", "Korczak", scuole primarie "Bertinetti" e "Gozzano", scuola secondaria di I grado "Pertini") l'evento conclusivo di educazione civica, disciplina introdotta quest'anno nei curricoli di studio di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Tale iniziativa, preparata nei mesi passati dagli studenti, si intitola "Il futuro nelle nostre mani" e vede la realizzazione di stand da parte degli studenti che insegnano agli studenti "visitatori" le tematiche che hanno imparato. I temi sono tantissimi: identità di genere, discriminazione, ruolo della donna, democrazia, inquinamento, importanza dell'acqua, cibo e alimentazione, graffitismo urbano, emozioni, rispetto dell'altro. Questi argomenti vengono spiegati in modalità "peer to peer" alle altre sezioni, attraverso performance teatrali, cartelloni, esperimenti, plastici, balletti, discussioni e tutto quello che la fantasia degli allievi mette in campo. Queste giornate sono possibili grazie soprattutto all'ampio spazio esterno delle varie scuole, valore aggiunto per una didattica flessibile, aperta e proiettata verso il mondo esterno e verso il futuro. E' la scuola che si apre al mondo e il mondo che entra nella scuola. Infatti, oltre quaranta esperti sono previsti come ospiti nelle cinque giornate e nei vari plessi: esperti Unicef, Amnesty International, Emergency, Croce Rossa Italiana, Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, Ufficio Biodiversità della Provincia di Vercelli, medici, apicoltori, nutrizionisti, psicologi, scrittori, attori, il burattinaio Niemen, il direttore della Rai (in collegamento online). La presenza di questi esperti è possibile solo grazie all'ampiezza degli spazi esterni, specialmente alla scuola media Pertini per la presenza del Bosco Parco. I ragazzi imparano divertendosi e anche i docenti vanno a "scuola" dai ragazzi, aprendosi al futuro in compagnia dei loro allievi!

La redazione dell'istituto Comprensivo Lanino