Giornata di pulizie all'argine del Sesia - Le foto

Buon riscontro per la giornata di pulizie organizzata dal gruppo cittadino del movimento ambientalista Plastic Free sugli argini del fiume Sesia. Domenica 14 febbraio circa 40 volontari si sono radunati in corso Giacomo Matteotti per poi scendere lungo una delle sponde a raccogliere i rifiuti tra la vegetazione.

Presente anche una rappresentanza della Lega italiana protezione uccelli. Il giorno dopo il materiale è poi stato prelevato dagli addetti del Comune. Valeria Frigerio, organizzatrice dell’iniziativa, non esclude una seconda giornata di questo tipo.

“È andata bene e sono soddisfatta, hanno partecipato diverse famiglie tra cui 9 bambini – commenta Frigerio – Abbiamo raccolto 105 sacchi neri e trovato rifiuti di ogni tipo, compresi frigoriferi, un forno, sanitari e materiale edile e domestico. È stato anche necessario scavare per terra. Siamo rimasti sull’argine due ore nel pomeriggio senza finire, siamo a metà, per questo vorrei tornare sul posto tra qualche settimana. Mi piacerebbe partire dal fondo di corso Rigola".