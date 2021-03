I Vigili del fuoco chiedono una nuova base per gli elicotteri

Le organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco chiedono una nuova sede per il reparto volo.

Antonio Mazzitelli (Cisl) e Agostino Messana (elicotterista) hanno spiegato la necessità di pervenire il più celermente possibile all’individuazione della sede del nucleo elicotteristi dei Vigili del Fuoco. La sede più idonea, a loro giudizio, è il campo volo di Collegno. "L’attuale sede, che si trova all’aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle, non permette più nessun tipo di ampliamento nonostante le mutate esigenze organizzative intervenute – ha dichiarato l’esponente sindacale - e nel corso del tempo lo scenario che si è delineato, ha visto da una parte coloro che vogliono spostare il reparto volo all’aeroporto Aeritalia di Collegno e dall’altra quelli che intendono lasciarlo all’interno dell’aeroporto internazionale".

Le organizzazioni sindacali, da parte loro, preferirebbero optare appunto per la prima soluzione in quanto ritenuta più congrua e meno onerosa rispetto alla seconda, tenuto conto della disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno per il biennio 2022/23. Le principali motivazioni a favore di Collegno sono maggiore operatività ed economicità, una collocazione logistica strategica, la vicinanza ai reparti di Protezione civile e ai Vigili del Fuoco di corso Regina Margherita di Torino.