Indice Rt a 1.02: il Piemonte va in zona arancione

Dopo averla sfiorata sette giorni fa, questa settimana, purtroppo, non sembrano esserci più dubbi: il Piemonte dopo quattro settimane di zona gialla, torna in zona arancione. L'aumento dei contagi e dell'Rt arrivato a 1,02 sono i fattori che porteranno il passaggio di fascia. I dati sono stati confermati dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi. Ancora da capire se il provvedimento entrerà in vigore da domenica 28 febbraio o, molto più probabilmente, da lunedì 1 marzo come anticipato questa mattina dal ministro Gelmini (leggi qui). Si rimane in attesa dei dati del monitoraggio del ministero e del Comitato tecnico scientifico di domani, venerdì 26 febbraio, ma la strada sembra ormai segnata.

Dovranno quindi abbassare le serrande i bar e i ristoranti che potranno lavorare solo con la consegna a domicilio e con l'asporto. Restrizioni anche sulla mobilità: non si potrà più uscire dal proprio Comune se non per motivi di necessità.