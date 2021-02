Minaccia di darsi fuoco con la benzina dopo una lite con la nuora

Litiga furiosamente con la nuora ed esce di casa con una tanica di benzina ed un accendino, minacciando di suicidarsi.

E' accaduto a Ginese, in provincia di Verbania: nel pomeriggio di martedì 23 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania e della Stazione di Stresa, hanno salvato la vita di un uomo che era ad un passo dal suicidarsi dandosi fuoco. Poco dopo le ore 14 è giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania una chiamata d’emergenza da parte di una donna che, in preda al panico, richiedeva un immediato intervento poiché il proprio suocero, un 72enne con il quale aveva appena avuto l’ennesima accesa discussione, era uscito di casa verso la limitrofa zona boschiva minacciando di suicidarsi e portando con sè una tanica di benzina ed un accendino.

Nel giro di pochi minuti, due equipaggi dei Carabinieri sono giunti a casa della donna e, dopo aver ricevuto rapidamente le indicazioni sulla direzione intrapresa dall’uomo, si sono addentrati nel bosco alla sua ricerca. Dopo aver percorso circa 1 chilometro lungo un sentiero particolarmente impervio, sul versante della Valle dell’Erno, in località Mulini, i militari hanno individuato in lontananza la figura dell’anziano signore che stava impugnando una tanica rossa.

Quest’ultimo, accortosi della presenza dei Carabinieri, in preda ad una crescente agitazione, si è gettato nella rupe boschiva nel tentativo di non farsi raggiungere, scivolando violentemente verso valle per alcune decine di metri. Nonostante le numerose contusioni provocate dalla caduta, l’uomo è riuscito a rialzarsi e, senza perder tempo, si è cosparso interamente il corpo di benzina, versandone buona parte anche sul fogliame circostante. Immediatamente i militari si sono gettati lungo la rupe e, nonostante una brutta caduta e diverse ferite, un attimo prima dell’ormai imminente tragico evento sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo togliendo l’accendigas che, nel frattempo, era anche riuscito ad azionare.

Poco dopo sul posto sono sopraggiunti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato necessario con l’utilizzo di un'apposita imbracatura anche per recuperare dalla valle sia l’anziano signore, sia i carabinieri rimasti feriti. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Borgomanero, dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. I carabinieri, che se la sono cavata con diverse contusioni e qualche graffio, sono stati soccorsi e visitati al Pronto soccorso di Verbania.