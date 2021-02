Salvo sorprese il Piemonte rimane in zona gialla

Salvo sorprese il Piemonte rimarrà in zona gialla anche la prossima settimana. L'indice Rt, in lieve rialzo rispetto a settimana scorsa, oscillerebbe tra 0,96 e 0,98 senza quindi raggiungere la soglia di 1 che farebbe cambiare automaticamente. Come affermato dal presidente Cirio (leggi qui) la regione ha dati da zona gialla e gli scenari peggiori di inizio settimana sembrano diradarsi sempre di più con il passare delle ore. Tutto comunque dipenderà dal Cts e dal ministero della Salute: solo con il monitoraggio atteso domani, venerdì 18 febbraio, si potrà avere l'ufficialità se il Piemonte rimarrà o meno nella fascia considerata a basso rischio. Certo, se così non fosse, sarebbe quanto meno inaspettato.