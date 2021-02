Cirio: "Il Piemonte ha numeri da zona gialla"

"La situazione non è peggiorata, è stabile. L'Rt, seppur in lieve crescita, rimane comunque sotto l'1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla: la decisione finale spetta al Comitato tecnico scientifico e al ministero della Salute che lo comunicheranno domani. Siamo convinti che con questi numeri il posizionamento della Regione sia quello di rimanere in questa fascia". Questo il commento del presidente Alberto Cirio sulla possibilità di passaggio in zona arancione della regione dal prossimo monitoraggio atteso per domani.

"Apprezziamo l'impegno espresso ieri in Senato dal premier Draghi per anticipare i tempi della validazione del Report - aggiunge il governatore - ma ora aspettiamo che questo impegno diventi realtà. È giovedì e i cittadini piemontesi e italiani non sanno ancora di che colore sarà la loro regione la prossima settimana".