Zona gialla o arancione? Il Piemonte sul filo

Un lieve rialzo e l'avvicinamento dell'indice Rt alla soglia di 1, ma anche la speranza che la regione sia ancora in zona gialla almeno per una settimana: decisivo, come sempre, sarà il monitoraggio ufficiale del ministero che però sembra più incerto che mai. La fascia gialla in Piemonte è appesa a un filo: l'aumento dell'indice di contagio di questa settimana pare più lieve rispetto alla scorsa (quando è passato da 0,82 a 0,93), ma il tetto di 1, che fa scattare l'entrata in fascia arancione, è molto vicino.

Dall'ultimo monitoraggio solo 0.07 punti dividevano la regione dalla fascia considerata a medio rischio: con il trend della scorsa settimana sarebbe praticamente scontato il passaggio di zona, ma la lieve frenata potrebbe concedere al Piemonte ancora almeno sette giorni di respiro. A differenza delle scorse occasioni, quando a metà settimana si poteva già prevedere in che fascia si sarebbe stati collocati nel giorno dell'ufficializzazione dei dati, ora decisivo sarà il monitoraggio del ministero atteso venerdì. Il Piemonte, quindi, dovrà rimanere in bilico per quasi 48 ore.