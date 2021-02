Torino, Fahreneit in aiuto ai clochard

I volontari di Fahrenheit 451 la notte scorsa sono tornati nelle vie del centro di Torino per dare conforto ai senzatetto con un pasto caldo e altri aiuti alimentari.

“Negli ultimi giorni a causa del freddo sono morti due clochard, in contemporanea la polizia municipale ha avviato una serie di interventi per cacciare queste persone dal centro della città, togliendo ad alcuni anche le proprie coperte, un atto di forza insensato contro queste persone già in difficoltà” hanno dichiarato i volontari di Fahrenheit 451.

“Per questo - prosegue la nota - in concomitanza anche con l’abbassamento delle temperature, ci è sembrato assolutamente necessario portare loro pasti caldi, the bollente e anche nuove coperte e mascherine”.