Coronavirus: riconoscimento all'Anpas

La Regione Piemonte, tramite l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha consegnato ad Anpas Comitato Regionale Piemonte un attestato di riconoscimento per il servizio prestato dai volontari Anpas al numero verde sanitario regionale 800 192020, call center attivato un anno fa per dare informazioni sulle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La consegna del riconoscimento ad Anpas è avvenuta a Saluzzo, giovedì 11 febbraio, in occasione della Giornata Europea del Numero Unico Emergenza 112. Da febbraio 2020, prima attivazione del numero verde sanitario regionale 800 192020 fino ai primi di febbraio 2021, con il passaggio al nuovo numero verde 800 957795, hanno turnato complessivamente 267 volontari di 25 associazioni Anpas per un totale di 7.602 ore di servizio, di cui 2.028 ore di servizio notturno.

Le associazioni Anpas che hanno partecipato al servizio del Numero verde sanitario regionale 800 192020 sono: Anpas Sociale (To); Croce Bianca Orbassano (To); Croce Bianca Volpianese (To); Croce Giallo Azzurra Torino (To); Croce Giallo Azzurra Volvera (To); Croce Verde Rivoli (To); Croce Verde Torino (To); Croce Verde Perosa Argentina (To); Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (To); Ivrea Soccorso (To); Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (To); Radio Soccorso Sociale (To); Vasc Volontari Assistenza e Soccorso Caravino (To); Volontari del Soccorso Ceresole e Noasca (To); Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese (To); Protezione Civile Città di Asti (At); Gruppo Volontari Soccorso Clavesana (Cn); Volontari Valli Monregalesi (Cn); Gruppo Volontari Soccorso Santhià (Vc); Croce Bianca Alice Castello (Vc); Croce Verde Verbania (Vb); Volontari Soccorso Cusio Sud Ovest (Vb); Volontari del Soccorso Villadossola (Vb); Volontari Ambulanza Valdivedro (Vb); Volontari Ambulanza Valle Vigezzo (Vb).

Attualmente il call center Covid-19 della Regione Piemonte è stato potenziato con un nuovo Numero verde 800 957795 per dare risposte su tutti gli aspetti della pandemia. Il nuovo numero verde fa capo al Dipartimento interaziendale Malattie ed Emergenze infettive della Regione Piemonte. Il progetto è stato avviato in forma sperimentale nei mesi scorsi dall’Asl Città di Torino e viene ora implementato per tutto il territorio regionale.