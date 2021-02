Tre milioni per il cinema di animazione

Nel momento forse più difficile per le produzioni cinematografiche italiane, la Regione Piemonte tende la mano al settore per creare condizioni di sviluppo in vista della ripartenza, con l’istituzione di un fondo di garanzia per il cinema di animazione la cui dotazione è di 3 milioni di euro di cui 2,5 per garanzie gratuite e 500.000 per i contributi a fondo perduto: il bando sarà aperto a partire dal 15 febbraio 2021. Il nuovo strumento, nato per dare risposte alle richieste del settore e i suoi contenuti, è frutto di un confronto tra la Regione, la Film Commission, Finpiemonte s.p.a. e l’associazione Cartoon Italia.

"La Regione non abbandona le proprie eccellenze – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio -. Grazie al lavoro prezioso della Fondazione Film Commission nel corso degli anni si è creato un vero e proprio ecosistema che ha portato l’industria del settore a scalare la classifica nazionale e internazionale per la qualità delle produzioni tanto da essere riconosciute oggi veri e propri punti di riferimento culturali".

La modalità di accesso al bando, destinato alle micro e piccolo imprese del settore, è a sportello con la gestione di Finpiemonte. Sono ammissibili attività finalizzate alla realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi d’animazione anche in co-produzione internazionale e con il coinvolgimento di emittenti televisive, che presentino una ricaduta economica sul territorio piemontese.

Nella nostra regione operano numerose società di produzione, che costituisconoil principale polo nazionale del comparto dell’animazione, componente essenziale di una filiera che vede rappresentate tutte le sue ramificazioni: la formazione, con il centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola di Animazione; la produzione, rappresentata dall’Associazione Cartoon Italia-Associazione Italiana Produttori di Animazione, i creatori, con la presenza di ASIFA - Associazione Italiana Film di Animazione, del Centro di Produzione RAI, con specializzazione nella creazione di programmi per ragazzi; la promozione, con iniziative nelle quali il cinema di animazione costituisce l’elemento centrale: tra questi «View Conference», destinato alle tecnologie applicate alla realtà virtuale e al film di animazione, e «Sottodiciotto Film Festival» rivolto ai giovani e al rapporto con le scu