I sindacati della scuola chiedono chiarezza sui vaccini

Con una lettera inviata al presidente della Regione Cirio, all'assessore all'Istruzione Chiorino e al direttore dell'Ufficio scolastico regionale Manca, le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Fgu GildaA Unams, Anief, Anp, DirigentiScuola Di. S. Conf. Regionali del Piemonte, chiedono un’azione congiunta per la tutela della salute e della sicurezza nelle scuole e per la riuscita del progetto “Scuola sicura”.

"Riteniamo necessario - suggeriscono - che si provveda ad una migliore, puntuale e capillare comunicazione riguardo al progetto a cura della Regione e dell’Ufficio Scolastico Regionale, anche tramite conferenze di servizio, con invito ai Dirigenti Scolastici a mettere in campo opportune iniziative di sensibilizzazione e che vengano rafforzati tutti i provvedimenti e i passaggi organizzativi che rendano il progetto accessibile (mappa e implementazione degli hot spot, anche presso le scuole, ampliamento delle fasce orarie, prenotazione diretta da parte degli interessati, facilitazioni al personale della scuola attraverso permessi dedicati)".

Un'altra richiesta è l’ampliamento del 'contact tracing' con l’attuazione dello screening a cura dei Sisp, "non solo nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, ma in tutte le classi in cui si rilevano casi di positività, per evitare che gli studenti restino a casa più del necessario. Questo con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, vista la maggiore incidenza dei contagi in quella fascia d’età degli studenti".

Servono poi, secondo i sindacati, "comunicazione e la diffusione tempestive, ad intervalli regolari e pianificati, (ogni 15 giorni) dei dati raccolti nei diversi monitoraggi (contagi tra il personale, tra gli allievi, quantità e tipologia dei tamponi rilevati) al fine di valutare eventuali proposte ed azioni e il rafforzamento delle dotazioni per le protezioni individuali e collettive (mascherine Ffp2), a partire dai docenti della scuola dell’infanzia e dai docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado, con spesa a carico della regione"

Questione spinosa è quella del trasporto scolastico: "E' necessario un ulteriore potenziamento nonché l’istituzione di steward sui mezzi di trasporto, il controllo alle fermate per evitare assembramenti, l’istituzione di presidi sanitari presso le scuole e la valorizzazione delle iniziative del mondo del volontariato".

Sulla campagna vaccinale del personale della scuola, di cui ci è stato annunciato l’avvio delle preadesioni al 15 febbraio, chiedono la massima trasparenza e chiarezza sul tipo di vaccini, sugli studi di efficacia, sulle fasce d’età e sui modi e tempi di attuazione e di ricevere un’informativa preventiva.