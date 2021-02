"Di questo passo Piemonte in zona arancione da fine settimana prossima"

"Il balzo dell'indice Rt a 0,93 è pericoloso. Di questo passo, con le scuole aperte, sarà inevitabile il reingresso in zona arancione se non già al termine della prossima settimana, da quella successiva". Lancia l'allarme Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità, dopo i dati del nuovo monitoraggio settimanale (leggi qui) che mostrano un deciso peggioramento dell'indice dei contagi.

"È fondamentale ricordare che l'emergenza non è finita - prosegue Stecco - L'indice Rt, che fino alla scorsa rilevazione era in lieve miglioramento, oggi segna un balzo a 0,93. Il mancato calo dei ricoveri, il mantenimento degli almeno 600 casi giornalieri sono tutti fattori che ci facevano tenere alto il tasso di attenzione. La zona gialla è da conservare con cura e di questo passo, purtroppo, con le scuole aperte, sarà inevitabile il reingresso in zona arancione se non già al termine della prossima settimana, da quella successiva", conclude.