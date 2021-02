Cirio indica a Berlusconi le priorità da far inserire nel programma di Draghi

Sospensione delle imposte e ristori immediati per le imprese, acquisto autonomo dei vaccini e definizione dei contenuti del Recovery Plan. Sono queste le tre richieste del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio avanzate al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'ambito delle trattative per la formazione del nuovo Governo. "Ho individuato - afferma Cirio - tre priorità da far inserire nel programma del professor Mario Draghi: sospensione di tutte le imposte e ristori immediati per le nostre imprese e i nostri commercianti chiusi durante il lockdown; la possibilità di acquistare autonomamente dalle Regioni i vaccini per velocizzare la campagna di immunizzazione; definizione dei contenuti del Recovery Plan in stretta concertazione con le Regioni ed i territori locali, perché nessuno ne conosce le esigenze meglio di chi ci vive", conclude il governatore.