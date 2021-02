Scuola: preadesioni al vaccino anti Covid

Vaccino anti Covid: dal 15 febbraio in Piemonte al via la preadesione alla Fase 3 per il personale scolastico. L'annuncio è stato dato da Pietro Presti, consulente strategico Covid per la Regione Piemonte, alle organizzazioni sindacali della scuola durante l'ultimo incontro informativo.

“Accogliamo positivamente la notizia dell'imminente avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico in Piemonte – dichiara Marco Giordano, segretario generale Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) - Purtroppo rileviamo che è ancora bassa, invece, la percentuale di adesione al progetto Scuola Sicura per il monitoraggio dei contagi tra docenti e ata: ossia solo il 4,5% del personale su oltre 110mila lavoratori delle scuole pubbliche e private piemontesi. Auspichiamo interventi, anche attraverso l’utilizzo di hotspot mobili, nella misura maggiore possibile, che aiutino il personale scolastico a fruire di questa importante opportunità”.



La stessa Anief ricorda "che per partecipare allo screening avviato dalla Regione Piemonte, volontario e gratuito, è sufficiente rivolgersi al proprio medico di medicina generale per fissare un appuntamento agli hotspot della regione, dove sarà possibile effettuare il tampone ogni 15 giorni. Oltre al personale scolastico, il progetto Scuola Sicura è rivolto anche agli studenti delle classi seconde e terze del primo grado, sempre su base volontaria e gratuita".