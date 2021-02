Pro loco: corsi di formazione per accedere ai bandi

La Regione ha organizzato un ciclo di corsi di formazione dedicato alle Pro Loco, risorse strategiche per la promozione turistica dei territori piemontesi, per illustrare il funzionamento della piattaforma digitale di accesso alle domande di finanziamento "Findom" in previsione del bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

"Le Pro Loco – ha sottolineato l’assessore al Turismo Vittoria Poggio - sono il primo presidio della ricettività sui territori. Il personale deve essere formato e aggiornato costantemente a partire dall’utilizzo degli strumenti digitali. Continuiamo e continueremo a finanziarne le attività, ma come Assessorato ci stiamo facendo carico di accompagnare anche la transizione tecnologica".

"Con l'assessore – aggiunge il presidente di Unpli Piemonte, Fabrizio Ricciardi - abbiamo concordato una ulteriore apertura del bando, prevista nel mese di febbraio 2021, prima della quale ci saranno alcuni momenti di formazione con Csi Piemonte, gestore della piattaforma regionale per imparare ad utilizzarla nel miglior modo".

Per rendere più semplice l’accesso si è stabilito di non richiedere alle Pro Loco né la firma digitale dei documenti e neppure la carta di identità digitale, ancora non molto diffusa, nonché di estendere a chiunque, delegato dalla Pro Loco e in possesso dello Spid, la possibilità di farsi da tramite con l’associazione per la compilazione della domanda in modo da ampliare quanto più possibile la platea di beneficiari al contributo e ridurre eventuali complessità nella compilazione del bando.

Grazie alla collaborazione con Unpli Piemonte i corsi partiranno mercoledì 10 febbraio e proseguiranno lunedì 15, giovedì 18 e termineranno lunedì 22 sempre del mese di febbraio.