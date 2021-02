Covid: più contagi che guariti e un morto a Vercelli

Emergenza Coronavirus. Sono 28 i casi riscontrati oggi, giovedì 4 febbraio, nel Vercellese. Rispetto a ieri si registrano anche 16 pazienti guariti e un morto. In Regione, nella giornata odierna, ci sono stati 807 positivi di cui 300 asintomatici, frutto di 17.449 tamponi di cui 10.327 antigenici. La percentuale tra nuovi casi e test effettuati è del 4,6%. Scende di quattro unità (143) il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte.

Sono 31 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui due verificatisi oggi. La Regione ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid.

Il totale è ora di 8.951 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.354 Alessandria, 581 Asti, 371 Biella, 1.052 Cuneo, 743 Novara, 4.069 Torino, 407 (+1 rispetto a ieri) Vercelli, 292 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 807 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 98 dopo test antigenico), pari al 4,6% dei 17.449tamponi eseguiti, di cui 10.327 antigenici. Degli 807 nuovi casi, gli asintomatici sono 300 (37,2%). I casi sono così ripartiti: 153 screening, 426 contatti di caso, 228 con indagine in corso, per ambito: 32 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 63 scolastico, 712 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 230.030 così suddivisi su base provinciale: 20.533 Alessandria, 11.963 Asti, 7.929 Biella, 31.590 Cuneo, 18.053 Novara, 120.168 Torino, 8556 (+26) Vercelli, 8253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1163 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1822 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 143( -4 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.065( - 27rispetto a ieri).

I pazienti guariti sono complessivamente 209.066 (+798rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 18.248 Alessandria, 10.771 Asti,7169Biella, 29.171 Cuneo, 16.383 Novara, 109.256 Torino, 7.804 (+16) Vercelli, 7.532 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.068 extraregione e 1.664 in fase di definizione