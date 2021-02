Piemonte: il 21 febbraio avvio alle vaccinazioni agli over 80

È il 21 febbraio la data di avvio delle vaccinazioni in Piemonte per gli over 80. L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi al termine di una riunione con l'Unità di Crisi. La campagna vaccinale partirà in concomitanza con il completamento in Piemonte della fase 1 prevista per legge per i dipendenti del sistema sanitario e gli ospiti e gli operatori delle rsa.