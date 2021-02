Mani Generose in aiuto a chi dorme per strada

Sciarpe e cappelli dell’associazione Mani generose ai senzatetto.

Le volontarie hanno consegnato a Oropuro e Nida i manufatti in lana collaborando al progetto “Scaldiamo le strade” a sostegno delle fasce più svantaggiate della popolazione.

Il presidente dell’associazione italiana dell’Amicizia spiega: «Abbiamo percorso le strade del centro di Torino distribuendo tè caldo e gli indumenti creati dalle amiche di Mani Generose. E’ un progetto di solidarietà che nasce dall’idea di regalare calore a chi non ha la possibilità di riceverlo in questo periodo così freddo e complicato. Desideriamo far sentire la nostra vicinanza a chi soffre di solitudine».

Continueranno per il 2021 le iniziative di Mani Generose rivolte ai nonni: copertine, scaldagambe e scialli; materiale per bambini fino a 3 anni: bavaglini, cuffiette, scarpine, golfini; turbanti per donne oncologiche dell’ospedale Sant'Anna; cuscini a forma di cuore e “lo scialle del cuore” per le donne operate al seno e che fanno la chemioterapia; berretti da uomo da consegnare al Sermig.

Uncinetto, ferri, cucito, ognuna esprime la propria creatività con la soddisfazione di fare qualcosa di utile.