Candelo: produttore vende le uova nel distributore automatico

Vendere uova fresche in un distributore automatico. Questa l’idea di un produttore di Candelo, in provincia di Biella: l’uomo si è aggiudicato il bando comunale per l’utilizzo di un locale del paese. Il distributore è in funzione da ieri, lunedì 1 febbraio, e vende uova in confezioni da sei: “Da un paio d’anni avevo questa idea – spiega il produttore – Ora sono riuscito a metterla in pratica. È uguale a quello che vende le brioches”. “Si tratta di un’idea originale e positiva – afferma il sindaco di Candelo - Devo fare i complimenti infatti ai negozianti e alle aziende che davanti alla crisi si rimboccano le maniche e cercano vie originali per continuare a svolgere al meglio i loro servizi”.

Presto nascerà un altro distributore di prodotti a chilometro zero che venderà come yogurt, formaggio, birra agricola, succhi di frutta e marmellata.