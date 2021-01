Vaccino over 80, si parte il 6 febbraio

Dovrebbero partire sabato 6 febbraio in Piemonte le vaccinazioni contro il Covid per chi ha più di 80 anni. Non la somministrazione vera e propria del vaccino, ma la prenotazione. Si comincia domani, 12 febbraio, con il Lazio, via via seguiranno le altre regioni. Le prenotazioni resteranno aperte per un periodo di tre mesi. Chi si prenota potrà indicare una fascia oraria di gradimento, non servirà avere lo Spid, basta il codice fiscale. Quella del 6 febbraio per il Piemonte è una data probabile, ma la certezza non c'è ancora.