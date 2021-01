Shoah: un libro per non dimenticare

In occasione della Giornata della memoria la Biblioteca della Regione Piemonte 'Umberto Eco' ha compiuto una selezione di titoli sul tema della Shoah e su quel drammatico momento storico. L’elenco delle pubblicazioni, sempre disponibili per il prestito, è consultabile sul sito del Consiglio (all'indirizzo http://www.cr.piemonte.it/dwd/biblioteca/2021/giorno_memoria_2021___bibliografia.pdf). Alcuni volumi, inoltre, saranno esposti per una settimana nelle vetrine dell’Urp del Consiglio, in via Arsenale 14.

Per consentire l'accesso al prestito e la restituzione dei volumi l'Ufficio relazioni con il pubblico è aperto il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30.

Per prenotare un appuntamento (solo per il prestito) è necessario contattare la Biblioteca al numero 011.5757371 o all’indirizzo email [email protected]