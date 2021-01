La Sezione Piemonte della Lega per l’abolizione della caccia propone un corso di formazione online per Guardie venatorie volontarie a partire dal 31 marzo. "Il corso è rivolto a coloro che amando la natura la frequentano e desiderano rendersi attivi per difenderla concretamente" spiegano i promotori.



"Le Guardie venatorie volontarie rappresentano un presidio di valore a difesa dell’ambiente naturale e della fauna selvatica - sottolineano inoltre -. La Lac gestisce e organizza dal 1998 nuclei di vigilanza volontaria e in questo anno 2021 ha previsto un nuovo corso di formazione online per il quale si è in attesa dell’approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino. La riduzione degli organici degli agenti dipendenti dalle Province e dalla Città Metropolitana hanno reso sempre più preziosa e necessaria l’attività di controllo del territorio esercitata dalle Guardie Venatorie Volontarie delle associazioni di protezione

ambientale".

Senza remunerazione i volontari dedicano parte del proprio tempo libero per difendere da illecite aggressioni le ricchezze dell’ambiente naturale. Sono coordinate nella loro attività dalla Città Metropolitana e dalle Province e quando

sono in servizio rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale.

"Oltra alla vigilanza sull’attività venatoria le guardie volontarie hanno competenza anche su norme che tutelano l’ambiente naturale, quali attività fuoristrada, raccolta dei prodotti del sottobosco, abbandono di rifiuti - aggiungono -. L’impegno maggiore è rivolto alla repressione del bracconaggio".



Per informazioni scrivere a [email protected]