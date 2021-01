"Piste ciclabili se tutti i Comuni sono d'accordo"

L'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, in riferimento alla proposta di riattivare la linea ferroviaria Novara-Varallo invece di pensare a piste ciclabili lungo le linee ferroviarie in disuso.



Gabusi fa presente l'effettiva natura del bando, il cui scopo è di approfondire gli interessi manifestati dai Comuni per tali piste ciclabili.



"In Piemonte esistono diverse linee sospese su cui i Comuni, legittimamente, hanno manifestato l’interesse a realizzare una pista ciclabile - scrive a Botta l'assessore regionale ai trasporti - Lo scopo del bando è quello di approfondire questi interessi: serve infatti ad aiutare le amministrazioni locali a comprendere la reale fattibilità della realizzazione di una pista ciclabile".



"C’è poi un passaggio importante su cui è bene richiamare l’attenzione - conclude Gabusi - Il bando prevede infatti che il finanziamento venga erogato solo se tutti i Comuni della tratta sono d’accordo. La voce del territorio sarà dunque fondamentale per individuare gli scenari di sviluppo futuro".