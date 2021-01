"Contagi stabili e vaccini regolari"

"I contagi, per ora, non hanno avuto l’incremento che si aspettavano gli esperti e sono rimasti stabili. Bisogna però mantenere prudenza perché comunque ci sono 5-600 nuovi casi al giorno in regione. Sul fronte vaccini si sta procedendo bene: le priorità ora sono quelle di effettuare il richiamo a chi è già stata inoculata la prima dose e partire con la vaccinazione degli ultraottantenni da fine gennaio". Questo il bilancio settimanale di Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità.

Accordo raggiunto, in Piemonte, per il coinvolgimento dei medici di Medicina generale e dei farmacisti nella campagna di vaccinazione anti Covid. L’intesa tra la Sanità regionale e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia e farmacisti è stata siglata nella giornata di mercoledì 20 con il presidente della Regione Alberto Cirio e con l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

Il commento di Germano Giordano, presidente dell'Ordine dei medici provinciale e di Piero Zantonelli, presidente di Federfarma.

