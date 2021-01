Piemonte: fondi per micro, piccole e medie imprese

A partire da martedì 19 gennaio sarà nuovamente possibile presentare le domande di accesso per 'Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità'.

“Il bando è stato riattivato – commenta l’assessore alle attività economiche e produttive Andrea Tronzano - modificandolo al fine di allinearlo ai cambiamenti intervenuti negli strumenti legislativi nazionali a sostegno dell'accesso al credito. I finanziamenti ammissibili devono essere di durata massima di 120 mesi; mentre per le sole imprese, l'importo massimo dei finanziamenti è elevato da 150.000 a 500.000 euro (fermo restando il limite massimo di 100.000 euro previsto per i lavoratori autonomi) e soprattutto fatto salvo un importo massimo di contributo concedibile che non può in ogni caso superare i 7.500 euro”.

"La disponibilità finanziaria della misura – continua l’assessore Tronzano – è stata incrementata per ulteriori 10,9 milioni di euro rispetto alla dotazione iniziale”. Sarà quindi possibile presentare le domande di accesso all'agevolazione, a fronte dei finanziamenti bancari connessi ad esigenze di liquidità ottenuti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020.