"Le chiusure in vigore non più da domenica ma da lunedì"

“Da ora in poi, per agevolare la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì”. Lo annuncia il ministro delle Autonomie Mariastella Gelmini all’incontro con le Regioni e gli Enti locali. Niente chiusure a metà weekend, quindi, per le attività come bar e ristoranti nel caso in cui si dovesse passare dalla zona gialla a quella arancione, come è probabile che accada per il Piemonte (leggi qui). Gelmini si sofferma poi sul nuovo Dpcm: “Sono in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di far avere alle Regioni, nella giornata di domani, venerdì 26 febbraio, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm. Per l’esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita”.