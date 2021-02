Endometriosi: a marzo le vetrine si tingono di rosa

Le vetrine dei negozi di tutta Italia a marzo si tingono di rosa per il mese della consapevolezza sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce circa 3 milioni di donne nel Paese.

Ape (Associazione progetto endometriosi), che unisce pazienti volontarie impegnate nel fare informazione sulla malattia, lancia un’iniziativa per far conoscere a quante più persone possibili la patologia e fare prevenzione.

"Tutti coloro che hanno un negozio possono aderire a 'Vetrine Consapevoli', esponendo i palloncini dell’Ape e il materiale informativo durante il mese di marzo - fanno sapere dall'associazione - Una proposta che ha avuto già un ottimo riscontro negli scorsi anni, un modo semplice ed efficace per attrarre l’attenzione su una malattia ancora difficile da diagnosticare, per la quale l’informazione diventa fondamentale per aiutare le donne che ne soffrono, ma anche le amiche o la famiglia".

Sul sito www.apendometriosi.it si trovano tutte le informazioni utili e i progetti, per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.