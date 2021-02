Spostamenti tra regioni, oggi la decisione: si va verso la proroga del divieto

Oggi sarà la giornata decisiva per la decisione sulla proroga del divieto di spostamento tra le regioni che verrà presa dopo l’incontro tra i ministri e i governatori. Il responsabile della Salute Roberto Speranza, che ha guidato l’ala rigorista dell’esecutivo, è convinto che il prolungamento del divieto sia necessario, almeno fino al 5 marzo, data di fine del Dpcm. Secondo Speranza che far scadere il decreto per inerzia perché un governo è dimissionario e l’altro non ha ancora giurato sarebbe un errore. Un parere è stato chiesto anche alle Regioni e si è in attesa di risposta: se i governatori dovessero essere favorevoli il blocco verrebbe rinnovato almeno per una settimana.

L’altra questione riguarda gli impianti sciistici: senza alcun provvedimento la ripartenza sarà automatica. Il Piemonte ha già comunicato che gli impianti saranno riaperti con capienza non superiore al 30%. “Se la situazione non dovesse peggiorare arriveremo anche al 50%”, ha affermato ieri, mercoledì 10 febbraio, il presidente Alberto Cirio.