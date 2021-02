Oms: "Confermiamo che l'origine del Coronavirus è animale"

"Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l'origine del Coronavirus è animale". Questa la dichiarazione del capo della missione dell'Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, dalla quale è scoppiato il primo focolaio del Coronavirus. Questa tesi, di fatto, escluderebbe che il Covid abbia avuto origine in laboratorio.

"Il lavoro sul campo su quello che è successo all'inizio della pandemia di Coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare – ha affermato Embarek - I dati puntano verso i pipistrelli, ma è improbabile che questi animali si trovassero a Wuhan. Non è ancora possibile individuare l'intermediario animale per il Covid", ha concluso il ricercatore.