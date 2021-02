Cts: ok allo sci dal 15 febbraio nelle zone gialle

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per l'apertura delle piste da sci per le zone gialle a partire dal 15 febbraio. Gli impianti, quindi, rimarranno chiusi nelle regioni rosse e arancioni. Arriva il no degli scienziati quindi alla proposta di aprire nelle fasce arancioni con capienze ridotte al 50% sulle funivie e seggiovie e l'utilizzo delle mascherine ffp2.

Se i parametri dovessero rimanere quelli delle ultime settimane, quindi, in Piemonte potranno riaprire gli impianti da lunedì 15 febbraio.