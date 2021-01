"Stato inadempiente nei confronti dei precari della scuola"

"È molto grave che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, si mostri inadempiente nei confronti dei precari della scuola", dichiara l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino a fronte del mancato pagamento al personale docente e Ata assunti con contratto Covid dei mesi di settembre ed ottobre.

"Non possiamo dimenticare – prosegue Chiorino - che sono una categoria 'fragile' dal futuro lavorativo incerto. Dietro a delle professionalità vi sono delle famiglie che, con grandi sacrifici, spesso si sono trasferite in Piemonte da altre regioni, per un lavoro, seppur temporaneo. Siamo davanti all’ennesima circostanza tanto inverosimile quanto intollerabile: quest’oggi, infatti, ho scritto una lettera al Ministero per chiedere un aggiornamento della situazione e che siano date delle risposte certe a chi le attende da mesi".

Da parte loro, anche i sindacati Flc Cgil – Cisl Scuola – Uil Scuola del Piemonte denunciano ancora una volta che centinaia di lavoratori e lavoratrici con contratti Covid continuano a non ricevere lo stipendio.

"Chiediamo alla Direzione Regionale che sia definito un percorso riguardo alle possibili azioni risolutive, attivando le interlocuzioni necessarie con il Ministero dell’Istruzione e con il Mef territoriale - dichiarano - Rimarchiamo la notevole gravità di una situazione in cui lo Stato, come datore di lavoro, si mostra a questo modo inadempiente verso categorie fragili e chiediamo all’Amministrazione di fare chiarezza sul fatto che risulterebbe che al momento l’emissione prevista per il 25 gennaio non sia andata a buon fine, ribadendo con fermezza che attueranno a livello territoriale, al permanere di questa situazione, tutte le azioni sindacali, dalla mobilitazione alla tutela giudiziaria di ciascuna lavoratrice e di ciascun lavoratore".