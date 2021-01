Conte annuncia: "Da Mattarella per dimettermi"

La notizia era nell'aria già da ieri ma ora è ufficiale: Giuseppe Conte ha comunicato al Consiglio dei ministri, tenutosi questa mattina, di lasciare il suo incarico di premier. Ora salirà al Colle, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rassegnare le sue dimissioni. "Ringrazio ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme", ha detto Conte alla sua ormai ex squadra di Governo. I capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza avrebbero ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno all'ormai ex presidente del Consiglio.

E ora? Mattarella avrà il compito di avviare le consultazioni con tutte le forze politiche: tante le soluzioni possibili da un rimpasto per un avvio del "Conte ter", fino allo scioglimento delle Camere, con l'eventualità del voto.