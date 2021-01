L'Rt nazionale scende sotto la soglia di 1. L'ultimo monitoraggio effettuato afferma che l'indice di contagio medio italiano è di 0,97, mentre venerdì scorso si attestava all'1,09. Dopo cinque settimane consecutive in continuo aumento, quindi, il dato si abbassa. Nessuna regione dovrebbe comunque cambiare colore di fascia. Il Piemonte rimarrà in zona arancione almeno fino al prossimo monitoraggio di venerdì prossimo.

Il dato, comunque, è rilevante: è probabile che questo sia l'effetto di riduzione dei contagi delle chiusure del periodo natalizio, quando l'Italia è stata quasi sempre zona rossa, con alcuni giorni arancioni. L'input rimane però quello di non abbassare la guardia: "L'epidemia resta in una fase delicata - si legge nella bozza del monitoraggio - ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale".