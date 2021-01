Il Governo si salva: incassato il sì del Senato

Il Governo e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si salvano. Il Senato, infatti, concede la fiducia all'attuale esecutivo. Sono stati 156 i "sì", 140 i "no" e 16 gli astenuti. Non è stata raggiunta la maggioranza assoluta (161) voti, ma è bastata quella relativa. Italia Viva si è astenuta.

Il Governo, quindi, seppur barcollante, rimane in piedi.