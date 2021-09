Nella chiesa di San Cristoforo concerto di Lorenzo Ghielmi

La seconda edizione del Vercelli Organ Festival, organizzata dall'Associazione Itinerari in Musica con la collaborazione dell'Associazione Organalia, sta per volgere al termine. Infatti, venerdì prossimo 1° ottobre alle 21, nella chiesa di San Cristoforo, scrigno dell’arte di Gaudenzio Ferrari, alla consolle dell’organo costruito da Liborio Grisanti nel 1756, rivisto dalla Bottega Organara Dell'Orto & Lanzini, siederà Lorenzo Ghielmi, musicista e didatta di fama internazionale, il quale svilupperà con la partecipazione del tenore Roberto Rilievi, un programma sulla devozione mariana e la spiritualità nella musica del Seicento in Italia e Spagna che permetterà al pubblico di ascoltare brani di Frescobaldi, Monteverdi, Correa de Arauxo, Merula, Cabanilles e Rovetta.

La seconda edizione del Vercelli Organ Festival si avvale del sostegno della Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con il patrocinio di importanti istituzioni culturali vercellesi quali il Rotary Club, il Lions Club, l'Associazione ex Allievi del Liceo Lagrangia e la Confraternita di San Bernardino. Il pubblico potrà accedere al concerto a partire dalle ore 20.30, munito di green pass e con libera offerta.

Per ogni ulteriore informazione: www.organalia. org